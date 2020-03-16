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У "Ливерпуля" самый дорогой состав в топ-лигах Европы

Новости » Спорт     16.03.2020 - 15:29
У "Ливерпуля" самый дорогой состав в топ-лигах Европы
Фото: игроки "Ливерпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)

6 клубов преодолели порог в 1 млрд евро

Английский "Ливерпуль" имеет самый дорогой состав из команд пяти ведущих чемпионатов Европы (английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1). Соответствующий рейтинг опубликовал Исследовательский центр CIES Football Observatory.

При анализе CIES брал выборку из 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью. Стоимость игрока определялась с помощью алгоритма, разработанного центром.

Совокупная стоимость самых ценных игроков "мерсисайдцев" составила 1,405 млрд евро. Второе место занял "Манчестер Сити" (1,361 млрд евро), тройку замыкает "Барселона" (1,17 млрд евро).

В топ-10 также вошли "Реал" (1,1), "Челси" (1,008), "Манчестер Юнайтед" (1,007), ПСЖ (0,979), "Атлетико" (0,836), "Тоттенхэм" (0,787) и "Ювентус" (0,783).

Стоит отметить, что "Ливерпуль" не сможет защитить свой титул обладателя Лиги чемпионов, в 1/8 финала подопечные Юргена Клоппа уступили "Атлетико".

Напомним, долги "Манчестер Юнайтед" выросли из-за непопадания в Лигу чемпионов.

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