Долги "Манчестер Юнайтед" выросли из-за непопадания в Лигу чемпионов

Фото: футболисты "Манчестер Юнайтед" (facebook.com/manchesterunited)

Отсутствие клуба в турнире негативно сказывается на финансовом положении

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отчитался о финансовых показателях за первый квартал сезона-2019/20. Как передает Sky Sports, чистый долг "красных дьяволов" увеличился на 164 млн евро по сравнению с прошлым сезоном.

Таким образом, задолженность английского клуба возросла до общей суммы в 450 млн евро.

Отмечается, что такая ситуация отчасти связана с отсутствием команды в Лиге чемпионов, из-за чего уменьшились суммарные доходы от продажи прав на телетрансляции.

"Манкунианцы" ожидают, что годовой доход в 2020 году упадет до 655-679 млн евро по сравнению с 734 млн ​​евро за предыдущий финансовый отчетный год.

"У нас очень четкое видение футбольной философии. Мы уже начинаем пожинать плоды значительных инвестиций, которые мы сделали в последние годы в трансферы, разведку, анализ и академию. Наша конечная цель - выигрывать трофеи, играя в захватывающий футбол с командой, состоящей из выпускников нашей академии и новобранцев мирового уровня", - сказал вице-президент МЮ Эд Вудворд.

После 12 туров чемпионата Англии "МанЮ" с 16 очками идет седьмым в турнирной таблице. При этом клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.