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"Бавария" объявила о рекордной прибыли за прошлый сезон

Новости » Спорт    04.09.2019 - 15:43
"Бавария" объявила о рекордной прибыли за прошлый сезон
facebook.com/pg/fcbayern.en

--

Мюнхенская "Бавария" отчиталась о рекордных для клуба финансовых показателях по итогам прошлого 2018/19 сезона. Об этом сообщается на сайте футбольной команды.

Доходы возросли на 14,1% - с 657,4 млн евро в сезоне 2017/18 до 750,4 млн евро. Также выросла и прибыль клуба. До вычета налогов она составила 75,3 млн (годом ранее - 46,2), а после вычета - 52,5 (год назад - 29,5).

Оба показателя - и доход, и прибыль - являются рекордными для "Баварии".

"Оборот в 750 миллионов евро является для нас абсолютным рекордом. Прошлый сезон получился отличным не только в спортивном плане, но и в экономическом", - сказал финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрисен.

Стоит отметить, что летом 2019 года "Баварии" потратила больше всех денег в Бундеслиге: расходы мюнхенцев составили 143,5 млн евро.

После трех стартовых туров чемпионата Германии мюнхенцы с 7 очками идут на 2 позиции, уступая "РБ Лейпцигу" 2 баллами. В последнем матче "Бавария" поиздевалась над "Майнцом" (6:1).

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону "Баварію" покинули два провідні футболісти - голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері.

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