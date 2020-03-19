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Європейські футбольні чемпіонати зазнають збитків через зупинку турнірів

Новини » Спорт     19.03.2020 - 10:59
Європейські футбольні чемпіонати зазнають збитків через зупинку турнірів
Фото: Найбільше втратить чемпіонат Англії (facebook.com/premierleague)

Провідні ліги втратять близько 4 млрд євро

П'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузи в сезоні, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє AFP з посиланням на дослідження агентства KPMG.

Найбільше недорахується чемпіонат Англії, який 92 матчах, що залишилось дограти, може недорахуватися до 1,25 млрд євро. Чемпіонат Іспанії може втратити до 950 млн євро, Німеччині - до 750 млн євро, Італії - до 650 млн євро, Франції - до 400 млн євро.

При цьому дослідження не враховує участь клубів цих чемпіонатів в єврокубках, які також перервані через пандемію. У вищевказані суми входять контракти на телевізійні трансляції, спонсорські угоди, квитки і різні послуги, що надаються глядачам під час матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що борги "Манчестер Юнайтед" виросли через непотрапляння в Лігу чемпіонів. У нинішньому сезоні команда виступає в Лізі Європи. До паузи "червоні" в першому матчі 1/8 фіналу не зазнали проблем з ласки, забивши ворота австрійців п'ять сухих м'ячів.

Окрім того, мюнхенська "Баварія" відзвітувала про рекордні для клубу фінансові показники за підсумками минулого 2018/19 сезону.

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