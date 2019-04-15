Европейские депутаты призвали защитить Ассанжа от экстрадиции в США

Евросоюз должен предпринять меры для защиты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Бундестага Хайке Хензель и Севим Дагделен, а также испанского депутата Европарламента Аны Миранды, сообщает Хензель в Twitter.

Сообщается, что европейские депутаты провели в понедельник акцию протеста у стен лондонской тюрьмы "Белмарш", где находится Ассанж.

"Мы призываем британское правительство не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Европейский союз должен принять все меры для защиты преследуемого по политическим мотивам издателя и журналиста. Мы призываем правительства ФРГ и Испании предоставить ему политическое убежище и работать в рамках ЕС и Европейского совета, чтобы гарантировать защиту и воспрепятствовать экстрадиции", - говорится сообщении.

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"Преследование Ассанжа создает опасный прецедент, благодаря которому которому журналисты из любой точки мира, включая граждан ЕС, могут быть в США, поскольку предоставляемая ими информация может рассматриваться как угроза национальной безопасности США. Ассанж, вероятно, будет наказан за публикацию тысяч правительственных документов и раскрытие серьезных военных преступлений США. Выдвинутые против него обвинения равносильны мести и направлены на сдерживание последователей", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 апреля Ассанжа задержали в Лондоне в посольстве Эквадора, где он находился в течение последних семи лет. Также власти Эквадора отменила решение о выдаче Ассанжа гражданства страны. После этого Ассанжа арестовали. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.