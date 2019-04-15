Європейські депутати закликали захистити Ассанжа від екстрадиції в США

Євросоюз повинен вжити заходів для захисту засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якому загрожує екстрадиція до США. Про це йдеться в спільній заяві депутатів Бундестагу Хайке Хензель і Севім Дагделен, а також іспанського депутата Європарламенту Ани Міранди, повідомляє Хензель у Twitter.

Повідомляється, що європейські депутати провели у понеділок акцію протесту біля стін лондонській в'язниці "Белмарш", де перебуває Ассанж.

"Ми закликаємо британський уряд не екстрадувати Джуліана Ассанжа в США. Європейський союз повинен прийняти всі заходи для захисту переслідуваного за політичними мотивами видавця і журналіста. Ми закликаємо уряди ФРН та Іспанії надати йому політичний притулок і працювати в рамках ЄС і Європейської ради, щоб гарантувати захист і перешкодити екстрадиції", - йдеться повідомленні.

Європейські політики засудили дії еквадорської влади, назвавши їх "кричущим порушенням міжнародного права"

"Переслідування Ассанжа створює небезпечний прецедент, завдяки якому журналісти з будь-якої точки світу, включаючи громадян ЄС, можуть бути екстрадовані в США, оскільки надана ними інформація може розглядатися як загроза національній безпеці США. Ассанж, ймовірно, буде покараний за публікацію тисяч урядових документів і розкриття серйозних військових злочинів США. Висунуті проти нього звинувачення рівносильні помсти і спрямовані на стримування послідовників", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа затримали в Лондоні в посольстві Еквадору, де він перебував протягом останніх семи років. Також влада Еквадору скасувала рішення про видачу Ассанжу громадянства країни. Після цього Ассанжа заарештували. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.