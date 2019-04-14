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Адвокат Ассанжа заявила о готовности сотрудничать со Швецией

Новости » Политика    14.04.2019 - 22:30
Адвокат Ассанжа заявила о готовности сотрудничать со Швецией
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанж готов к сотрудничеству в случае возобновления расследования

Адвокат арестованного в Британии основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что ее подзащитный готов сотрудничать со шведским следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Робинсон, Ассанж готов к сотрудничеству с властями Швеции, если они возобновят дело 2010 года об изнасиловании.

"Мы будем очень счастливы ответить на вопросы, когда и если они будут", - заявила адвокат.

Робинсон отметила, что сейчас самым важным вопросом является возможная экстрадиция Ассанжа в Соединенные Штаты Америки (США).

"Сейчас ключевой вопрос - (возможная - ред.) экстрадиция в США, о чем мы предупреждали в течение многих лет", - добавила она.

Кроме того, адвокат будет добиваться гарантий шведской стороны, что после передачи Ассанжа Швеции, его не экстрадируют в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее британские депутаты обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию.

РБК-Украина писало, что 11 апреля Ассанжа задержали в Лондоне в посольстве Эквадора, где он находился в течение последних семи лет. Также власти Эквадора отменила решение о выдаче Ассанжа гражданства страны. После этого Ассанжа арестовали. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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