Європейські оператори покриватимуть витрати "Укренерго" на транзит електроенергії

З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, що виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Раніше такі витрати "Укренерго" покривалися українськими учасниками ринку електроенергії, які оскаржували це зобов’язання в судах. Тепер вони будуть позбавлені цього фінансового навантаження.

Щоб отримати компенсації за європейськими стандартами, "Укренерго" приєдналася до ІТС-механізму. Це багатосторонній договір між операторами енергосистем ENTSO-E, який передбачає компенсацію витрат при транзиті електроенергії міждержавними інтерконекторами в європейській енергосистемі. Можливість стати стороною цього договору "Укренерго" отримала після набуття повноправного членства з ENTSO-E.

Розмір компенсації безпосередньо залежить від обсягу річних міжнародних перетоків електроенергії у магістральних мережах. Чим більший обсяг транзитної електроенергії, тим більшим буде обсяг компенсації за інфраструктурні витрати та технологічні втрати в мережі. Отримані кошти можна направити на розвиток енергетичної інфраструктури. Крім того, компанія також буде сплачувати свою частку за транзит української електроенергії мережами країн-сусідів.

"Приєднання українського оператора до ІТС-механізму – ще один крок до інтеграції українського та європейського ринків електроенергії. Всі українські експортери та імпортери електроенергії працюватимуть за європейськими правилами в рівних умовах, а "Укренерго" отримуватиме компенсацію інфраструктурних витрат за принципом, яким користуються всі наші європейські колеги. Це позитивно впливатиме на розвиток міждержавної торгівлі електроенергією, та прибирає привід для судових суперечок між "Укренерго" та учасниками ринку", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.