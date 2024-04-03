ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За два дні енергетики повернули світло 17 тисячам родин, що були без електроенергії, - ДТЕК

Середа 03 квітня 2024 19:35
UA EN RU
За два дні енергетики повернули світло 17 тисячам родин, що були без електроенергії, - ДТЕК Фото: за два дні енергетики повернули світло 17 тис. родин, що були без електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом двох днів енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 17 тис. родин в Донецькій області, домівки яких були знеструмлені внаслідок атак по енергетичним об’єктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що окупанти продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Донеччини, внаслідок чого тисячі людей регулярно залишаються без світла.

Попри важку ситуацію енергетики продовжують працювати, завдяки чому їм вдалося повернути світло в домівки 17 тис. родин, наголосили у компанії.

Енергетики приступають до ремонтних робіт одразу після закінчення обстрілів та як тільки отримують дозвіл на проведення робіт від ЗСУ.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації