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Европейские операторы будут покрывать расходы "Укрэнерго" на транзит электроэнергии

Четверг 04 апреля 2024 01:44
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Европейские операторы будут покрывать расходы "Укрэнерго" на транзит электроэнергии Фото: европейские операторы будут покрывать расходы "Укрэнерго" на транзит электроэнергии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

Ранее такие расходы "Укрэнерго" возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут лишены этой финансовой нагрузки.

Чтобы получить компенсации по европейским стандартам, "Укрэнерго" присоединилось к ИТС-механизму. Это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, предусматривающий компенсацию затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора "Укрэнерго" получила после получения полноправного членства с ENTSO-E.

Размер компенсации напрямую зависит от объема годовых международных перетоков электроэнергии в магистральных сетях. Чем больше объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети. Вырученные средства можно направить на развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, компания также будет платить свою долю за транзит украинской электроэнергии по сетям стран-соседей.

"Присоединение украинского оператора к ИТС-механизму – еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а "Укрэнерго" будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги: это будет положительно влиять на развитие межгосударственной торговли электроэнергией, и убирает повод для судебных споров между "Укрэнерго" и участниками рынка", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что за два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии . Из-за того, что оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Донецкой области, тысячи людей остаются без света. Сообщается, что энергетики приступают к ремонтным работам сразу после окончания обстрелов и получения разрешения ВСУ.

К слову, Литва поможет Украине восстановить пострадавшие от атак РФ ТЭС . Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что вскоре группа украинских специалистов посетит ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

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Укрэнерго Экономика Украины Электроэнергия
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