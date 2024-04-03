Литва допоможе Україні відновити ТЕС, які постраждали від атак РФ

Литва передасть Україні енергообладнання для відновлення теплових електростанцій, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

У відомстві зауважили, що порівняно з минулим роком зараз Росія змінила тактику ударів по інфраструктурі України. Нові атаки мають значно складніші наслідки для країни.

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, невдовзі група українських спеціалістів відвідає низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору.

Мова йде про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.

"Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн", - сказав Галущенко.

Масштабні атаки РФ на енергетику України

Нагадаємо, 22 березня російські військові обстріляли ракетами Україну та завдали масштабної шкоди об'єктам енергетики.

Зокрема, агресор зруйнував Зміївську ТЕС - одну з найбільших у Харківській області. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

Пізніше в ДТЕК показали відео, як зсередини виглядає одна з ТЕС після ворожих атак.

Також росіяни пошкодили Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь період війни.

Окрім того, російські окупанти в ніч на 29 березня знову атакували три теплоелектростанції в Україні.

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