Європейські міністри у грудні зустрінуться у Львові: обговорять рух України до ЄС

Фото: віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові 10-11 грудня відбудеться неформальна зустріч міністрів країн Європейського Союзу, на якій обговорять прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, запрошення міністрам надіслали спільно Данія, яка зараз головує у Раді ЄС, та віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", - йдеться в запрошенні.

Там зазначається, що зустріч міністрів також має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 4 листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.

Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада.

Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.

При цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Єврокомісії, темпи реформ дозволяють це зробити.

