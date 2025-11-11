Европейские министры в декабре встретятся во Львове: обсудят движение Украины в ЕС

Как сообщается, приглашение министрам прислали совместно Дания, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Основное внимание наших дискуссий будет сосредоточено на прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, обменяться мнениями относительно следующих шагов и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины", - говорится в приглашении.

Там отмечается, что встреча министров также должна стать "четким и единым политическим сигналом о том, что будущее Украины - в ЕС".