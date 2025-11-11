RU

Европейские министры в декабре встретятся во Львове: обсудят движение Украины в ЕС

Фото: вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львове 10-11 декабря состоится неформальная встреча министров стран Европейского Союза, на которой обсудят прогресс Украины на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, приглашение министрам прислали совместно Дания, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Основное внимание наших дискуссий будет сосредоточено на прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, обменяться мнениями относительно следующих шагов и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины", - говорится в приглашении.

Там отмечается, что встреча министров также должна стать "четким и единым политическим сигналом о том, что будущее Украины - в ЕС".

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 4 ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.

Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в ЕС уже в 2028 году. Согласно оценке Еврокомиссии, темпы реформ позволяют это сделать.

