Європейські чиновники потрапили у скандал через селфі перед похороном Папи

Посадовці з Німеччини та Польщі потрапили у скандал через селфі. Вони робили фото перед похороном Папи Римського Франциска 26 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 і Tagesspiegel.
Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зьодер опублікував селфі, зроблені перед похороном. На фото він усміхається, його звинуватили у неповазі до трагічної події.
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що "селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне".
"Похорон Папи - це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик", - зазначила вона.
Фото: Зьодер перед похорон Папи (x.com/Markus Söder)
Польські політики також потрапили скандал за селфі у Ватикані. У соцмережах пресслужба Ватикану опублікувала фото, як на похорон прибуває делегація Польщі - президент Анджей Дуда з першою леді, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і спікер польського Сейму Шимон Головня. У цей момент Головня робив фото.
У Польщі це викликало хвилю критику, а політики писали, що Головня "поводився, як старшокласник на екскурсії".
Головня заявив, що фотографував не себе, а натовп на площі Святого Петра. Але інші польські політики поширили саме селфі з похорону, наприклад, депутати Міхал Войцік та Роман Гертих.
Фото: Войцік під час похорону Папи (x.com/MichałWójcik)
Нагадаємо, що цього тижня, 21 квітня, раптово пішов з життя Папа Римський Франциск. Причиною його смерті став інсульт. На початку року він лікував від важкої пневмонії.
Похорон понтифіка відбувся у суботу, 26 квітня. Папу Франциска похоронили у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Церемонію прощання відвідали близько 400 тисяч людей. Серед них 50 світлових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.
Як відбулася церемонія прощання з Папою - у матеріалі РБК-Україна.
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