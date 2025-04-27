Європейські чиновники потрапили у скандал через селфі перед похороном Папи

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зьодер опублікував селфі, зроблені перед похороном. На фото він усміхається, його звинуватили у неповазі до трагічної події.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що "селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне".

"Похорон Папи - це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик", - зазначила вона.



Фото: Зьодер перед похорон Папи (x.com/ Markus Söder)

Польські політики також потрапили скандал за селфі у Ватикані. У соцмережах пресслужба Ватикану опублікувала фото, як на похорон прибуває делегація Польщі - президент Анджей Дуда з першою леді, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і спікер польського Сейму Шимон Головня. У цей момент Головня робив фото.

У Польщі це викликало хвилю критику, а політики писали, що Головня "поводився, як старшокласник на екскурсії".

Головня заявив, що фотографував не себе, а натовп на площі Святого Петра. Але інші польські політики поширили саме селфі з похорону, наприклад, депутати Міхал Войцік та Роман Гертих.

Фото: Войцік під час похорону Папи (x.com/MichałWójcik)