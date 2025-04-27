Европейские чиновники попали в скандал из-за селфи перед похоронами Папы Римского

Чиновники из Германии и Польши попали в скандал из-за селфи. Они делали фото перед похоронами Папы Римского Франциска 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 и Tagesspiegel.
Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зьодер опубликовал селфи, сделанные перед похоронами. На фото он улыбается, его обвинили в неуважении к трагическому событию.
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что "селфи с похорон имеют в себе что-то действительно неприличное".
"Похороны Папы - это не Октоберфест. Можно радоваться, что Зьодер хотя бы не держит в руке шашлык", - отметила она.
Фото: Зьодер перед похоронами Папы (x.com/MarkusSöder)
Польские политики также попали в скандал за селфи в Ватикане. В соцсетях пресс-служба Ватикана опубликовала фото, как на похороны прибывает делегация Польши - президент Анджей Дуда с первой леди, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и спикер польского Сейма Шимон Головня. В этот момент Головня делал фото.
В Польше это вызвало волну критики, а политики писали, что Головня "вел себя, как старшеклассник на экскурсии".
Головня заявил, что фотографировал не себя, а толпу на площади Святого Петра. Но другие польские политики распространили именно селфи с похорон, например, депутаты Михал Войцик и Роман Гертих.
Фото: Войцик во время похорон Папы (x.com/MichałWójcik)
Напомним, что на этой неделе, 21 апреля, внезапно ушел из жизни Папа Римский Франциск. Причиной его смерти стал инсульт. В начале года он лечился от тяжелой пневмонии.
Похороны понтифика состоялись в субботу, 26 апреля. Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Церемонию прощания посетили около 400 тысяч человек. Среди них 50 мировых лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
Как состоялась церемония прощания с Папой - в материале РБК-Украина.
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