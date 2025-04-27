Европейские чиновники попали в скандал из-за селфи перед похоронами Папы Римского

Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зьодер опубликовал селфи, сделанные перед похоронами. На фото он улыбается, его обвинили в неуважении к трагическому событию.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что "селфи с похорон имеют в себе что-то действительно неприличное".

"Похороны Папы - это не Октоберфест. Можно радоваться, что Зьодер хотя бы не держит в руке шашлык", - отметила она.



Фото: Зьодер перед похоронами Папы (x.com/Markus Söder)

Польские политики также попали в скандал за селфи в Ватикане. В соцсетях пресс-служба Ватикана опубликовала фото, как на похороны прибывает делегация Польши - президент Анджей Дуда с первой леди, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и спикер польского Сейма Шимон Головня. В этот момент Головня делал фото.

В Польше это вызвало волну критики, а политики писали, что Головня "вел себя, как старшеклассник на экскурсии".

Головня заявил, что фотографировал не себя, а толпу на площади Святого Петра. Но другие польские политики распространили именно селфи с похорон, например, депутаты Михал Войцик и Роман Гертих.

Фото: Войцик во время похорон Папы (x.com/MichałWójcik)