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Европейская оборона не должна дублировать НАТО, - Столтенберг

Новости » Политика    20.11.2018 - 20:20
Европейская оборона не должна дублировать НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек добаил, что после завершения процедуры Brexit 80 процентов оборонного бюджета НАТО будет поступать от союзников, которые не являются членами ЕС

Европейский Союз (ЕС) в оборонной сфере не должен соперничать с НАТО, поскольку Альянс остается основой европейской безопасности. Об этом журналистам в кулуарах Совета министров иностранных дел ЕС заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Генсек добаил, что после завершения процедуры Brexit 80 процентов оборонного бюджета НАТО будет поступать от союзников, которые не являются членами ЕС, но играют ведущую роль также в составе боевых групп, которые по решению НАТО развернуты сейчас на территориях Балтийских стран и Польши.

"Я много раз приветствовал усилия ЕС в сфере обороны, потому что такие проекты, как Европейская военная мобильность, создание Европейского оборонного фонда и PESCO - все это способствует справедливому распределению бюджетного нагрузки с НАТО, дополняет усилия НАТО и позволяет уменьшить фрагментацию европейского оборонного рынка. Но ЕС не должен соперничать с НАТО, не должен дублировать НАТО, потому что НАТО остается основой для европейской безопасности", - заявил он.

Напомним, Министерство обороны Австрии исключает возможность участия страны в общей европейской армии.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания армии в Европейском союзе.

После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Макрона, заявив, что странам ЕС стоит больше вкладывать в НАТО.

В свою очередь Макрон сказал, что разделяет мнение Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО. Однако, как считает французский президент, создание армии ЕС не противоречит принципам Альянса.

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