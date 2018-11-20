Європейська оборона не має дублювати НАТО, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Генсек добав, що після завершення процедури Brexit 80 відсотків оборонного бюджету НАТО буде надходити від союзників, які не є членами ЄС

Європейський Союз (ЄС) в оборонній сфері не має змагатися з НАТО, оскільки Альянс залишається основою європейської безпеки. Про це журналістам в кулуарах Ради міністрів закордонних справ ЄС заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Генсек добав, що після завершення процедури Brexit 80 відсотків оборонного бюджету НАТО буде надходити від союзників, які не є членами ЄС, але відіграють провідну роль також у складі бойових груп, які за рішенням НАТО розгорнуті нині на територіях Балтійських країн та у Польщі.

"Я багато разів вітав зусилля ЄС у сфері оборони, тому що такі проекти як Європейська військова мобільність, створення Європейського оборонного фонду і PESCO - все це сприяє справедливому розподілу бюджетного навантаження з НАТО, доповнює зусилля НАТО та дозволяє зменшити фрагментацію європейського оборонного ринку. Але ЄС не має змагатися з НАТО, не має дублювати НАТО, тому що НАТО залишається основою для європейської безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Австрії виключає можливість участі країни в спільній європейській армії.

Пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала ідею створення армії в Європейському союзі.

Після цього президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Макрона, заявивши, що країнам ЄС варто більше вкладати в НАТО.

У свою чергу Макрон сказав, що поділяє думку Трампа про необхідність краще розподіляти фінансовий тягар в НАТО. Однак, як вважає французький президент, створення армії ЄС не суперечить принципам Альянсу.