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Европейский ответ Patriot: оборонные гиганты создадут новую суперракету

23:36 14.07.2026 Вт
2 мин
Когда начнутся первые испытания европейской антибаллистики?
aimg Филипп Бойко
Европейский ответ Patriot: оборонные гиганты создадут новую суперракету Фото: ПВО IRIS-T (defence-ua)
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Европейские оборонительные гиганты объединились для разработки первой на континенте ракеты-перехватчика. Она будет способна уничтожать баллистические цели прямо в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ведущие изготовители вооружения подписали в Париже исторический документ. Они создали проект под названием Bliksem EXO, цель которого – разработать суверенный экзоатмосферный перехватчик.

В состав объединения вошли самые влиятельные игроки рынка:

  • французская группа Thales;
  • авиационный гигант Airbus;
  • немецкое отделение MBDA Deutschland;
  • технологическая компания Safran;
  • аэрокосмический стартап Destinus.

Партнеры планируют действовать быстро и уже через три месяца подпишут юридически обязывающее соглашение.

Суверенность от США

Европа спешит закрыть критические дыры в своей обороне и пытается больше не зависеть от систем Patriot из США. Вторжение России в Украину продемонстрировало, что угроза баллистических ракет стала реальностью. Лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь свои инструменты защиты, говорится в материале.

Охота на ракеты РФ в космосе

Баллистические ракеты большой дальности не улетают как самолеты. Они выходят за пределы атмосферы, и там они совершают большую часть своего полета. Обычные ракеты ПВО их там не достанут.

Новый европейский ракетный перехватчик будет работать именно в вакууме. Он сможет ликвидировать угрозу на безопасном расстоянии от городов. Первые испытания экзоатмосферного аппарата в космосе запланированы на 2027 год.

Контекст новости

В ЕС девять стран вместе с Украиной создали антибаллистическую коалицию, о чем подписали документ в Париже. Решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет Россией.

Украина уже активно работает над собственной баллистикой. Компания Fire Point презентовала антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для перспективной системы ПВО Freyja.

Компания также представила концепцию Freyja как панъевропейского противобаллистического щита, которая должна состоять в общей собственности стран-партнеров.

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