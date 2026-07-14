Европейский ответ Patriot: оборонные гиганты создадут новую суперракету

Европейские оборонительные гиганты объединились для разработки первой на континенте ракеты-перехватчика. Она будет способна уничтожать баллистические цели прямо в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ведущие изготовители вооружения подписали в Париже исторический документ. Они создали проект под названием Bliksem EXO, цель которого – разработать суверенный экзоатмосферный перехватчик.

В состав объединения вошли самые влиятельные игроки рынка:

французская группа Thales;

авиационный гигант Airbus;

немецкое отделение MBDA Deutschland;

технологическая компания Safran;

аэрокосмический стартап Destinus.

Партнеры планируют действовать быстро и уже через три месяца подпишут юридически обязывающее соглашение.

Суверенность от США

Европа спешит закрыть критические дыры в своей обороне и пытается больше не зависеть от систем Patriot из США. Вторжение России в Украину продемонстрировало, что угроза баллистических ракет стала реальностью. Лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь свои инструменты защиты, говорится в материале.

Охота на ракеты РФ в космосе

Баллистические ракеты большой дальности не улетают как самолеты. Они выходят за пределы атмосферы, и там они совершают большую часть своего полета. Обычные ракеты ПВО их там не достанут.

Новый европейский ракетный перехватчик будет работать именно в вакууме. Он сможет ликвидировать угрозу на безопасном расстоянии от городов. Первые испытания экзоатмосферного аппарата в космосе запланированы на 2027 год.