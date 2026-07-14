Европейский ответ Patriot: оборонные гиганты создадут новую суперракету
Европейские оборонительные гиганты объединились для разработки первой на континенте ракеты-перехватчика. Она будет способна уничтожать баллистические цели прямо в космосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ведущие изготовители вооружения подписали в Париже исторический документ. Они создали проект под названием Bliksem EXO, цель которого – разработать суверенный экзоатмосферный перехватчик.
В состав объединения вошли самые влиятельные игроки рынка:
- французская группа Thales;
- авиационный гигант Airbus;
- немецкое отделение MBDA Deutschland;
- технологическая компания Safran;
- аэрокосмический стартап Destinus.
Партнеры планируют действовать быстро и уже через три месяца подпишут юридически обязывающее соглашение.
Суверенность от США
Европа спешит закрыть критические дыры в своей обороне и пытается больше не зависеть от систем Patriot из США. Вторжение России в Украину продемонстрировало, что угроза баллистических ракет стала реальностью. Лидеры ЕС понимают риски и хотят иметь свои инструменты защиты, говорится в материале.
Охота на ракеты РФ в космосе
Баллистические ракеты большой дальности не улетают как самолеты. Они выходят за пределы атмосферы, и там они совершают большую часть своего полета. Обычные ракеты ПВО их там не достанут.
Новый европейский ракетный перехватчик будет работать именно в вакууме. Он сможет ликвидировать угрозу на безопасном расстоянии от городов. Первые испытания экзоатмосферного аппарата в космосе запланированы на 2027 год.
Контекст новости
В ЕС девять стран вместе с Украиной создали антибаллистическую коалицию, о чем подписали документ в Париже. Решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет Россией.
Украина уже активно работает над собственной баллистикой. Компания Fire Point презентовала антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для перспективной системы ПВО Freyja.
Компания также представила концепцию Freyja как панъевропейского противобаллистического щита, которая должна состоять в общей собственности стран-партнеров.