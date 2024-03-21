Європейська рада закликала схвалити переговорну рамку по вступу України без зволікань

У документі в пункті під номером 32 йдеться про те, що відповідну оцінку та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові.

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проекту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", - йдеться в підсумковій заяві Євроради.

Рішення Європейської ради щодо рекомендації по переговорах про вступ України в ЄС (фото: скрін twitter.com/ecasinge)

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Додамо, що Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що переговори щодо вступу України до ЄС мають розпочатися до кінця червня цього року.