Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця червня, - Шмигаль

Переговори про вступ України до Європейського союзу мають розпочатися до кінця червня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо, що це має відбутися до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з лідерами європейських інституцій", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Ми зі свого боку зробили все, щоб процес переговорів почався не пізніше червня. Очікуємо рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього", - додав український прем'єр.