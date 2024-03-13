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Єврокомісія схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС: що далі

Україна, Середа 13 березня 2024 09:36
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Єврокомісія схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС: що далі Фото: Єврокомісія схвалила рамку для переговорів щодо вступу України до ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія подала Європейській раді пропозиції щодо проектів переговорних рамок для України та Молдови та усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Рамки переговорів встановлюють керівні принципи та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

Проект рамок, підготовлений Європейською комісією, поділено на три частини:

  • 1) принципи, що регулюють переговори про вступ,
  • 2) зміст переговорів,
  • 3) процедура переговорів.

"Мета переговорів полягає в тому, щоб Україна та Молдова ухвалили норми ЄС у повному обсязі та забезпечили їх повну реалізацію та дотримання", - йдеться у повідомленні.

Проект рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень та поточних переговорах про вступ. Вони інтегрують переглянуту методологію розширення і беруть до уваги законодавство ЄС, що розвивається.

Тепер Рада має розпочати внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Рада затвердить рамки переговорів, почергове головування у Раді Європейського Союзу представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції за участю кожної країни, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено рамки переговорів.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

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