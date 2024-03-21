Европейский совет призвал одобрить переговорную рамку о вступлении Украины без промедлений

В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующую оценку и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления", - говорится в итоговом заявлении Евросовета.

Решение Европейского совета по рекомендации по переговорам о вступлении Украины в ЕС (фото: скрин twitter.com/ecasinge)

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года.