RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европейский совет призвал одобрить переговорную рамку о вступлении Украины без промедлений

Фото: флаги Украины и Европейского Союза (neweasterneurope.eu)
Автор: Владимир Костырин

Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление Евросовета, обнародованное в Twitter (X) спикера президента Европейского совета Шарля Мишеля Екатерины Кесиндж.

В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующую оценку и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления", - говорится в итоговом заявлении Евросовета.

Решение Европейского совета по рекомендации по переговорам о вступлении Украины в ЕС (фото: скрин twitter.com/ecasinge)

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет ЕвропыВступление в ЕСРеформы в Украине