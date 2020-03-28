В Европе воздух стал чище из-за коронавируса

Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Так, в крупных городах европы наблюдается значительное снижение концентрации диоксида азота.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.

Фото: показатели содержания диоксида углерода в воздухе над городами Франции и Италии (esa.int)

Показатели загрязнения воздуха сравнивали с марта 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны Евросоюза начали массово вводить карантинные ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик.

Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.