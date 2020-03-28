В Європі повітря стало чистіше через коронавіруса

Дані зафіксували з супутника
Повітря над деякими містами в Європі очистився після введення карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство (ЕКА).
Так, у великих містах європи спостерігається значне зниження концентрації діоксиду азоту.
"Нові дані, засновані на спостереженнях з супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим", - йдеться в повідомленні.
Показники забруднення повітря порівнювали з березня 2019 року, і 14-25 березня 2020, коли країни Євросоюзу почали масово вводити карантинні обмеження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик.
Вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко злетіти.