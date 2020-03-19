Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик

В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта.

По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Также сокращение производств наблюдается и в Италии, которая пострадала от коронавируса. Но благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о военном производстве в связи с пандемией коронавируса, который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.