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Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 12:35
Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик

В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта.

По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Также сокращение производств наблюдается и в Италии, которая пострадала от коронавируса. Но благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о военном производстве в связи с пандемией коронавируса, который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.

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