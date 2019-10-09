В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ, - NYT

Главное разведывательное управления России занимается The New York Times.

Как сообщается, к попытке госпереворота в Черногории, кампании по дестабилизации в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же подразделение Главного разведывательного управления РФ.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Теперь агенты

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в войне на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Напомним, докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев ранее заявлял, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.

Также ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине информацию об участии Главного разведывательного управления России в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года.