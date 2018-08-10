Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ по обвинению в попытке госпереворота

Обвинение считает, что Джозеф Ассад был участником преступной группы граждан России, Сербии и Черногории, которые пытались совершить госпереворот

Власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада. Об этом сообщает Associater Press.

Он подозревается в участии при попытке совершения госпереворота в Черногории во время выборов 16 октября 2016.

Джозеф Ассад бывший гражданин США, который родился и вырос в Египте. В данное время его местоположение неизвестно, за некоторыми данными он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби.

В конце июля 2018 в Черногории начался суд над фигурантами дела по попытке госпереворта в стране. Обвинение считает что преступная группа, в которой были националисты из РФ планировала совершить госпереворт, а также убийство премьера Мило Джукановича.

Обвинение считает, что действия преступной группы координировались Москвой при помощи сербского националиста Александра Синджелича.

Напомним, в Турции арестовали 86 человек, подозреваемых в военном перевороте в 2016. В Турции арестовали в общей сложности 86 человек из 151 подозреваемого в военном перевороте, случившегося в 2016 году.