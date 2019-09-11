Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Фото: Нику Попеску (mfa.gov.md)

Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит законам, - Попеску

Молдавия требует замены миротворцев Российской Федерации (РФ) на миссию гражданских наблюдателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что молдавская сторона считает, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны и настаивает на их выводе из региона.

"Я снова отметил, что российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета и подчеркнул, что вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова", - сказал глава Министерства иностранных дел республики Нику Попеску

Отметим, российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровье'я.

В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности на Днестре вместе с "голубыми касками" Молдовы, Приднестровье'я и группой военных наблюдателей от Украины.

Также в Приднестровье'м расположена Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в миротворческой операции и охраняют военные склады в Колбасне, где хранится более 20 тысяч т боеприпасов.

Напомним, Попеску посетит Украину 9 сентября. По его словам, отношения с Украиной "заслуживают особого внимания", поэтому он находится в постоянном контакте с украинскими дипломатами.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам переговоров Зеленский анонсировал поездки в Молдову ID-карточками. Также в ходе переговоров он и Санду обсудили вопросы образовательных потребностей украинской общины в Молдове.