Головне розвідувальне управління Росії займається The New York Times.

Як повідомляється, до спроби держперевороту в Чорногорії, кампанії по дестабілізації в Молдові, а також до отруєнь болгарського бізнесмена Еміліана Гребева і екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії причетний один і той же підрозділ Головного розвідувального управління РФ.

Видання зазначає, що хоча західні розвідслужби спочатку підозрювали в цих атаках Росію, ці інциденти розслідувалися як окремі незв'язані епізоди. Тепер агенти

За даними The New York Times, група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років, однак влада країн Заходу дізналася про її існування недавно.

Підрозділ розміщується у московській штаб-квартирі 161-го навчального центру спеціального призначення. Ряд його співробітників, як стверджується, брали участь в афганській і чеченських війнах, а також у війні на Донбасі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якому газета направила запит про підрозділ 29155, перенаправивши журналістів в Міноборони РФ.

Нагадаємо, доповідач дослідної групи Bellingcat Христо Грозєв раніше заявляв, що співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга брали участь в захоплення державних установ на сході України.

Також раніше повідомлялося, що Великобританія надала Україні інформацію про участь Головного розвідувального управління Росії в кібератаці на Київський метрополітен і одеський аеропорт у жовтні 2017 року.