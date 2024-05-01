У Європарламенті закликали позбавити Грузію статуса кандидата на членство в ЄС

Грузію необхідно позбавити статусу кандидата на вступ до Європейського союзу (ЄС) через застосування насильства проти протестувальників у Тбілісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт євродепутатки Віоли фон Крамон.
Як відзначила євродепутат, насильство проти протестувальників потребує конкретних наслідків.
Зокрема вона пропонує:
У Грузії тривають протести через законопроєкт про "іноагентів". Лише нещодавно грузинський парламент підтримав документ в першому читанні, що викликало різку реакцію з боку громадськості, ЄС й НАТО. Офіційні особи зауважували, що відповідний крок з боку Тбілісі стане загрозою на його шляху до євроінтеграції.
Вчора, 30 квітня, протести переросли у сутички з правоохоронцями внаслідок яких 6 поліцейських були поранені. Зокрема затримано більше 60 громадян.
Коментуючи застосування сили правоохоронцями верховний представник ЄС у закордонних справах й політиці Жозеп Боррель заявив про засудження, а також закликав Тбілісі забезпечити право на мирні зібрання для своїх громадян.
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