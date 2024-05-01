У Європарламенті закликали позбавити Грузію статуса кандидата на членство в ЄС

Як відзначила євродепутат, насильство проти протестувальників потребує конкретних наслідків.

Зокрема вона пропонує:

зупинити фінансування проєктів;

ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника владної партії "Грузинська мрія";

заборонити в'їзд до ЄС депутатам, які підтримували законопроєкт про "іноагентів".

Протести в Грузії

У Грузії тривають протести через законопроєкт про "іноагентів". Лише нещодавно грузинський парламент підтримав документ в першому читанні, що викликало різку реакцію з боку громадськості, ЄС й НАТО. Офіційні особи зауважували, що відповідний крок з боку Тбілісі стане загрозою на його шляху до євроінтеграції.

Вчора, 30 квітня, протести переросли у сутички з правоохоронцями внаслідок яких 6 поліцейських були поранені. Зокрема затримано більше 60 громадян.

Коментуючи застосування сили правоохоронцями верховний представник ЄС у закордонних справах й політиці Жозеп Боррель заявив про засудження, а також закликав Тбілісі забезпечити право на мирні зібрання для своїх громадян.