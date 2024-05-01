В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Как отметила евродепутат, насилие против протестующих нуждается в конкретных последствиях.

В частности, она предлагает:

остановить финансирование проектов;

ввести санкции против Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта";

запретить въезд в ЕС депутатам, поддерживавшим законопроект о "иноагентах".

Протесты в Грузии

В Грузии продолжаются протесты из-за законопроекта об "иноагентах". Лишь недавно грузинский парламент поддержал документ в первом чтении, что вызвало резкую реакцию со стороны общественности, ЕС и НАТО. Официальные лица отмечали, что ответный шаг со стороны Тбилиси станет угрозой на его пути к евроинтеграции.

Вчера, 30 апреля, протесты переросли в стычки с правоохранителями в результате которых 6 полицейских были ранены. В частности, задержано более 60 граждан.

Комментируя применение силы правоохранителями, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил об осуждении, а также призвал Тбилиси обеспечить право на мирные собрания для своих граждан.