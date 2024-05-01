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Боррель розкритикував Грузію через застосування сили проти протестувальників

Середа 01 травня 2024 13:09
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Боррель розкритикував Грузію через застосування сили проти протестувальників Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки ()
Автор: Сергій Пишкін

Грузія є країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу (ЄС) й повинна забезпечити право на мирні зібрання для своїх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці Жозепа Борреля.

"Я рішуче засуджую насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно протестували проти закону про іноземний вплив. Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання, застосування сили для їх придушення є неприйнятним", - заявив Боррель.

Протести в Грузії

Варто пояснити, що в Грузії знову розпочались протести через намір парламенту ухвалити законопроєкт щодо "іноагентів". Відповідний крок також викликав обурення з боку Європейського союзу та НАТО й раніше. Офіційні особи погрожували Тбілісі тим, що закон може стати перешкодою на шляху Грузії до ЄС.

В середині квітня грузинський парламент, в рамках першого читання, підтримав вищезгаданий законопроєкт. Вчора ж, 30 квітня, в країні знову спалахнули протести, які зрештою переросли у сутички з правоохоронцями. Наразі відомо, що під час мітингів було затримано 63 громадян. Зокрема 6 поліцейських отримали поранення.

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