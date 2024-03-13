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У Європарламенті закликали активізувати зусилля щодо повернення українських дітей, вивезених Росією

Фото: чеський правоцентристський депутат Європарламенту Міхаела Шойдрова (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейські законодавці активізують заклики до повернення українських дітей, яких було насильно вивезено до Росії.

Про це заявила чеський правоцентристський депутат Європарламенту Міхаела Шойдрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона зазначила, що щонайменше 20 тисяч українських дітей було насильно депортовано до Росії або переселено до Білорусі.

"Ми закликаємо ЄС і міжнародні гуманітарні організації не тільки засудити насильницьку депортацію і розглядати її як частину геноцидної політики Росії, а й активізувати зусилля з повернення цих дітей у свої сім'ї та забезпечити їм належний догляд", - заявила вона. 

Депортація Росією українських дітей

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Незаконне вивезення українських дітей стало приводом, щоб у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

За інформацією Центру національного опору, окупанти готують нові списки для масової депортації українських дітей.

Крім того, у жовтні 2022 року російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину з Маріуполя.

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