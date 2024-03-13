В Европарламенте призвали активизировать усилия по возвращению украинских детей, вывезенных Россией

Она отметила, что по меньшей мере 20 тысяч украинских детей были насильственно депортированы в Россию или переселены в Беларусь.

"Мы призываем ЕС и международные гуманитарные организации не только осудить насильственную депортацию и рассматривать ее как часть геноцидной политики России, но и активизировать усилия по возвращению этих детей в свои семьи и обеспечить им надлежащий уход", - заявила она.

Депортация Россией украинских детей

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Незаконный вывоз украинских детей стал поводом, чтобы в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

По информации Центра национального сопротивления, оккупанты готовят новые списки для массовой депортации украинских детей.

Кроме того, в октябре 2022 года, российский омбудсмен Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка из Мариуполя.

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