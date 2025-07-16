У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції, але є нюанс
Європарламент закликав Єврокомісію якнайшвидше відкрити переговорні кластери з Україною, щоб прискорити її шлях до членства в ЄС. Проте наголосив на необхідності завершення реформ і впровадженні європейських норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Комітету Європарламенту у закордонних справах.
Звіт щодо підготовки України до вступу в ЄС ухвалили 15 липня.
Його підтримали 55 депутатів Європарламенту. Проти висловилися 12, ще троє утримались.
"Комітет у закордонних справах Європарламенту рекомендує Єврокомісії відкрити переговорні кластери для просування заявки країни на членство в ЄС якомога швидше, за умови подальшого впровадження правил ЄС та завершення вже розпочатих реформ", - йдеться у звіті.
Європарламентарі привітали прогрес України та закликали український уряд зберігати темпи впровадження реформ.
Євродепутати відзначають позитивні зрушення у судовій реформі, але підкреслюють, що судова система України досі є однією з найвразливіших до корупції та політичного тиску.
У цьому контексті вони закликали забезпечити прозорий відбір кадрів до судових та антикорупційних органів відповідно до рекомендацій незалежних експертів.
Вони також закликали Україну активізувати реформи верховенства права та державного управління, а також антикорупційні заходи, "оскільки прогрес у цих сферах є критично важливим не лише для членства в ЄС, але й для успішного відновлення та економічної довіри".
Також члени комітету закликали країни ЄС і надалі підтримувати Україну як у протидії російській агресії, так і в пошуках миру, що має базуватися на міжнародному праві, суверенітеті та територіальній цілісності України.
Варто зауважити, що це перший подібний звіт Європарламенту щодо євроінтеграції України з часу початку повномасштабного вторгнення РФ.
Вступ України до ЄС
Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Наразі триває процес переговорів про вступ, після виконання Україною умов, визначених Європейською комісією.
Раніше Брюссель поставив за мету велике розширення ЄС до 2030 року. Так, 2030 року блок планує розростися аж до 36 держав (сьогодні їх у союзі 27).
У лютому 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року, якщо продовжить реформи.
А нещодавно європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що мета вступу України в ЄС до 2023 року залишається чинною.
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