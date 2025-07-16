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В Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции, но есть нюанс

Среда 16 июля 2025 14:53
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В Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции, но есть нюанс Фото: в Европарламенте призвали открыть переговорные кластеры (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европарламент призвал Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры с Украиной, чтобы ускорить ее путь к членству в ЕС. Однако подчеркнул необходимость завершения реформ и внедрения европейских норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Комитета Европарламента по иностранным делам.

Отчет по подготовке Украины к вступлению в ЕС приняли 15 июля.

Его поддержали 55 депутатов Европарламента. Против высказались 12, еще трое воздержались.

"Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендует Еврокомиссии открыть переговорные кластеры для продвижения заявки страны на членство в ЕС как можно скорее, при условии дальнейшего внедрения правил ЕС и завершения уже начатых реформ", - говорится в отчете.

Европарламентарии приветствовали прогресс Украины и призвали украинское правительство сохранять темпы внедрения реформ.

Евродепутаты отмечают положительные сдвиги в судебной реформе, но подчеркивают, что судебная система Украины до сих пор является одной из самых уязвимых к коррупции и политическому давлению.

В этом контексте они призвали обеспечить прозрачный отбор кадров в судебные и антикоррупционные органы в соответствии с рекомендациями независимых экспертов.

Они также призвали Украину активизировать реформы верховенства права и государственного управления, а также антикоррупционные меры, "поскольку прогресс в этих сферах является критически важным не только для членства в ЕС, но и для успешного восстановления и экономического доверия".

Также члены комитета призвали страны ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину как в противодействии российской агрессии, так и в поисках мира, который должен базироваться на международном праве, суверенитете и территориальной целостности Украины.

Стоит заметить, что это первый подобный отчет Европарламента по евроинтеграции Украины со времени начала полномасштабного вторжения РФ.

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас идет процесс переговоров о вступлении, после выполнения Украиной условий, определенных Европейской комиссией.

Ранее Брюссель поставил целью большое расширение ЕС до 2030 года. Так, в 2030 году блок планирует разрастись до 36 государств (сегодня их в союзе 27).

В феврале 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может стать членом Евросоюза раньше 2030 года, если продолжит реформы.

А недавно европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что цель вступления Украины в ЕС до 2023 года остается в силе.

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