Чи зможе Україна вступити в ЄС до 2030 року: відповідь Єврокомісії

Україна виконує свої завдання на шляху до вступу в Європейський Союз. Мета членства до 2030 року залишається чинною.

Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв'ю РБК-Україна .

"Я б сказала, що оскільки розширення, особливо України, є одним з найважливіших пріоритетів ЄС, ми будемо виконувати, і я впевнена, що Україна також", - сказала вона.

Кос нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відвідуючи Київ, сказала, що вона бачить можливість, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.

За її словами, ці строки залишаються чинними.

"Я маю сказати, що ми вимагаємо від країн-кандидатів справді багато, тому що це означає адаптацію всієї правової системи в усіх сферах", - сказала вона.

Кос додала, що е не лише про верховенство права, це про економіку, це про статистику, це про створення інституцій, які будуть стійкими і здатними виконати всі Копенгагенські критерії.

"Тож я можу сказати, що Україна справді добре справляється", - додала єврокомісарка.