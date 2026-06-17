У Європарламенті вимагають перевірити депутата через зв'язок з РФ

Поїздки до Москви та "Давос Путіна"

Фернанд Картейзер неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську позицію. Стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну він провів щонайменше чотири відеоконференції з депутатами Держдуми РФ та двічі особисто літав до Росії.

Останній його візит відбувся 3 червня цього року:

Мета поїздки: Картейзер узяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі - головній пропагандистській події Володимира Путіна, яку на Заході називають "Давосом Путіна".

Секретна декларація: під час форуму люксембурзький політик та ще кілька євродепутатів підписали з представниками Держдуми спільну заяву, у якій домовилися "продовжувати та поглиблювати" співпрацю. При цьому в тексті жодним словом не згадувалося про війну в Україні.

Роберта Мецола у своєму листі наголосила, що такі дії викликають серйозне занепокоєння, оскільки підписані документи створюють хибне враження про існування офіційного дипломатичного каналу між Європарламентом та Кремлем. Це повністю суперечить офіційній позиції ЄС, який ще у 2014 році заморозив будь-які контакти з російським парламентом.

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Фінансування від Кремля та загроза санкцій

Окрім політичних претензій, профільний комітет Європарламенту має перевірити фінансову сторону поїздок Картейзера. Відповідно до правил прозорості ЄС, депутати зобов'язані декларувати будь-які зустрічі з іноземними чиновниками, а також звітувати, якщо третя сторона оплачує їхні перельоти, проживання чи харчування. Картейзер цього не зробив.

Сам люксембурзький політик заявив, що здивований такими звинуваченнями, назвав ситуацію "дивною" і почав виправдовуватися, нібито його контакти з росіянами були "інформаційним діалогом заради миру".

Якщо провину Картейзера доведуть, йому загрожують жорсткі дисциплінарні санкції: депутата можуть позбавити щоденних грошових виплат (добових), повністю усунути від будь-якої парламентської діяльності та заборонити представляти Європарламент на міжнародній арені.

Слід зазначити, що Картейзер літав до Росії не один. За попередніми даними, у травні 2025 року під час святкування так званого "Дня перемоги" у Москві разом із ним перебували депутати від німецького "Альянсу Сари Вагенкнехт", словацької керівної партії Smer, а також кіпрський євродепутат Фідіас Панайоту.