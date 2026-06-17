В Европарламенте требуют провести проверку в отношении депутата из-за его связей с РФ

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола требует начать официальное расследование в отношении депутата из Люксембурга Фернанда Картейзера. Его подозревают в грубом нарушении кодекса поведения из-за систематических встреч с российскими официальными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Мецолы, которое оказалось в распоряжении издания POLITICO.
Поездки в Москву и "Давос Путина"
Фернан Картейзер неоднократно попадал в скандалы из-за своей пророссийской позиции. Стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину он провел как минимум четыре видеоконференции с депутатами Госдумы РФ и дважды лично летал в Россию.
Последний его визит состоялся 3 июня этого года:
Цель поездки: Картейзер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме - главном пропагандистском мероприятии Владимира Путина, которое на Западе называют "Давосом Путина".
Секретная декларация: во время форума люксембургский политик и еще несколько евродепутатов подписали с представителями Госдумы совместное заявление, в котором договорились "продолжать и углублять" сотрудничество. При этом в тексте ни словом не упоминалась война в Украине.
Роберта Мецола в своем письме подчеркнула, что такие действия вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку подписанные документы создают ложное впечатление о существовании официального дипломатического канала между Европарламентом и Кремлем. Это полностью противоречит официальной позиции ЕС, который еще в 2014 году заморозил любые контакты с российским парламентом.
Финансирование со стороны Кремля и угроза санкций
Помимо политических претензий, профильный комитет Европарламента должен проверить финансовую сторону поездок Картейзера. В соответствии с правилами прозрачности ЕС, депутаты обязаны декларировать любые встречи с иностранными чиновниками, а также отчитываться, если третья сторона оплачивает их перелеты, проживание или питание. Картейзер этого не сделал.
Сам люксембургский политик заявил, что удивлен такими обвинениями, назвал ситуацию "странной" и начал оправдываться, якобы его контакты с россиянами были "информационным диалогом во имя мира".
Если вина Картейзера будет доказана, ему грозят жесткие дисциплинарные санкции: депутата могут лишить ежедневных денежных выплат (суточных), полностью отстранить от любой парламентской деятельности и запретить представлять Европарламент на международной арене.
Следует отметить, что Картейзер летал в Россию не один. По предварительным данным, в мае 2025 года во время празднования так называемого "Дня Победы" в Москве вместе с ним находились депутаты от немецкого "Альянса Сары Вагенкнехт", словацкой правящей партии Smer, а также кипрский евродепутат Фидиас Панайоту.
Напомним, из-за своих регулярных несанкционированных визитов в столицу государства-агрессора Фернанду Картейзера ещё в прошлом году со скандалом исключили из политической группы "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) в Европарламенте.
Это расследование разворачивается на фоне попыток Кремля использовать любые слабые места в европейском законодательстве для обхода ограничений. В частности, депутат Европарламента Майкл Галер призвал немедленно ужесточить санкции против олигархов РФ, которые продолжают получать прибыль от торговли с европейским рынком.
По данным журналистских расследований, ближайшее окружение Владимира Путина до сих пор успешно летает на частных бизнес-джетах вопреки всем действующим запретам Запада.
Параллельно Великобритания начала бить тревогу по поводу другой страны ЕС - Ирландии. Британские чиновники официально предупредили Дублин, что из-за слишком либеральной визовой политики эта страна фактически превратилась в "черный ход" для российских шпионов, которые используют ее территорию для проникновения в Соединенное Королевство.