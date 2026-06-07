Оточення Путіна продовжує літати на бізнес-джетах всупереч санкціям, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Приміром, у московському аеропорту Внуково базується бізнес-джет Bombardier Global 7500, побудований на Заході літак вартістю близько 75 млн доларів, який зазвичай обслуговує світову бізнес-еліту. Цим та іншими розкішними бізнес-джетами продовжують користуватися близькі до президента РФ люди.

Серед них - Сергій Чемезов, давній соратник Путіна Аркадій Ротенберг і олігарх Ігор Кесаєв, пов'язаний з оборонною і тютюновою індустрією.

Сергій Чемезов

Чемезов, який співпрацює з Путіним ще з 1980-х років з часів їхньої служби в КДБ у Східній Німеччині, очолив "Ростех" після призначення Путіним у 2007 році.

Раніше він регулярно відвідував Європу, а згідно з Pandora Papers, його сім'я володіла нерухомістю в Іспанії. Після 2022 року, за даними ЗМІ, він проводить час в ОАЕ, де, як повідомлялося, володіє віллою на Пальма Джумейра.

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Згідно з даними сервісу Flightradar24, у період із жовтня 2025 року до січня 2026 року Чемезов здійснив близько шести перельотів до ОАЕ на цьому літаку.

Аркадій Ротенберг

Аркадій Ротенберг, який у юності займався дзюдо разом із Путіним у Санкт-Петербурзі, після приходу диктатора до влади став одним із найбільших бенефіціарів державних контрактів у будівництві та інфраструктурі.

Він перебуває під міжнародними санкціями з 2014 року після анексії Криму Росією. За даними компанії Ch-Aviation, наприкінці 2022 року він отримав доступ до двох літаків Bombardier Global, які, згідно з Flightradar24, регулярно літають до країн, які не приєдналися до санкцій, - зокрема, до ОАЕ та Азербайджану.

Ігор Кесаєв

Ігор Кесаєв, статки якого Forbes оцінює в 4,8 млрд доларів, заробив капітал на торгівлі тютюном і алкоголем у 1990-х, а потім розширив бізнес у ритейлі та оборонній промисловості.

Після вторгнення Росії в Україну він також потрапив під санкції США і ЄС за підтримку оборонного сектора РФ. У 2023 році, за даними Ch-Aviation та Import Genius, він імпортував бізнес-джет Bombardier Global Express XRS.

Журналісти зазначають, що до 2022 року російські олігархи активно користувалися послугами європейських операторів бізнес-авіації, зокрема зі Швейцарії, Люксембургу та Сан-Марино.

Обхідні механізми санкцій

Після початку повномасштабної війни доступ до цих схем був обмежений, проте з'явилися нові обхідні механізми через посередників і брокерів.

За даними розслідування, європейські компанії закуповують літаки Bombardier і Gulfstream на вторинному ринку, після чого реєструють їх у юрисдикціях, що не підтримують санкції проти РФ, зокрема в ОАЕ, Омані, Казахстані та ПАР. Тільки після цього літаки фактично опиняються в розпорядженні російських клієнтів.

Віце-президентка з маркетингу Ch-Aviation Марія Верович заявила, що деякі європейські компанії працюють "у сірій зоні", постачаючи літаки третім сторонам, які потім перепродують їх у Росію.

За даними Ch-Aviation, літаки, якими користуються наближені до Путіна, раніше обслуговувалися віденською компанією Avcon або пов'язаними структурами. Зокрема, борт Чемезова спочатку був зареєстрований на Бермудських островах і управлявся Avcon, а потім перейшов під управління російської компанії Tarp Aviation.

В Avcon заявили, що дотримуються санкційних режимів ЄС і США. У Tarp Aviation на запит журналістів не відповіли. Частки в компаніях пов'язані з віденською трастовою структурою SecuTrust, яка також не надала коментарів.

Як змусити санкції працювати

Експерти зазначають, що компанії зі США та Європи зобов'язані контролювати ланцюжки поставок літаків і запчастин, щоб вони не потрапляли в Росію.

Однак, за словами експерта з санкцій Фелікса Гельмштедтера з Берлінського університету імені Гумбольдта, у низці випадків такі схеми можуть порушувати як експортні обмеження, так і персональні санкції проти кінцевих власників літаків.

Представник Bombardier заявила, що компанія має комплексну систему дотримання санкцій і вживає заходів для запобігання незаконним поставкам і обслуговування повітряних суден. У Gulfstream на запит журналістів не відповіли.

Колишній директор OFAC Джон Сміт заявив, що Росія змогла розширити доступ до західних товарів під час другого президентського терміну Дональда Трампа, оскільки контроль за санкціями не був пріоритетом адміністрації. За його словами, санкційна політика вимагає постійного тиску і ресурсів, інакше схеми обходу продовжують існувати.

"Запровадження санкцій схоже на гру в "вдар крота": для виявлення обхідних схем потрібні значні ресурси та постійний контроль. Ця адміністрація вирішила не концентруватися на посиленні тиску на Росію", - зазначив Сміт.