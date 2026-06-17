У Європарламенті вимагають перевірити депутата через зв'язок з РФ
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола вимагає розпочати офіційне розслідування щодо депутата від Люксембургу Фернанда Картейзера. Його підозрюють у грубому порушенні кодексу поведінки через систематичні зустрічі з російськими офіційними особами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Мецоли, який опинився у розпорядженні видання POLITICO.
Поїздки до Москви та "Давос Путіна"
Фернанд Картейзер неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську позицію. Стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну він провів щонайменше чотири відеоконференції з депутатами Держдуми РФ та двічі особисто літав до Росії.
Останній його візит відбувся 3 червня цього року:
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Мета поїздки: Картейзер узяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі - головній пропагандистській події Володимира Путіна, яку на Заході називають "Давосом Путіна".
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Секретна декларація: під час форуму люксембурзький політик та ще кілька євродепутатів підписали з представниками Держдуми спільну заяву, у якій домовилися "продовжувати та поглиблювати" співпрацю. При цьому в тексті жодним словом не згадувалося про війну в Україні.
Роберта Мецола у своєму листі наголосила, що такі дії викликають серйозне занепокоєння, оскільки підписані документи створюють хибне враження про існування офіційного дипломатичного каналу між Європарламентом та Кремлем. Це повністю суперечить офіційній позиції ЄС, який ще у 2014 році заморозив будь-які контакти з російським парламентом.
Фінансування від Кремля та загроза санкцій
Окрім політичних претензій, профільний комітет Європарламенту має перевірити фінансову сторону поїздок Картейзера. Відповідно до правил прозорості ЄС, депутати зобов'язані декларувати будь-які зустрічі з іноземними чиновниками, а також звітувати, якщо третя сторона оплачує їхні перельоти, проживання чи харчування. Картейзер цього не зробив.
Сам люксембурзький політик заявив, що здивований такими звинуваченнями, назвав ситуацію "дивною" і почав виправдовуватися, нібито його контакти з росіянами були "інформаційним діалогом заради миру".
Якщо провину Картейзера доведуть, йому загрожують жорсткі дисциплінарні санкції: депутата можуть позбавити щоденних грошових виплат (добових), повністю усунути від будь-якої парламентської діяльності та заборонити представляти Європарламент на міжнародній арені.
Слід зазначити, що Картейзер літав до Росії не один. За попередніми даними, у травні 2025 року під час святкування так званого "Дня перемоги" у Москві разом із ним перебували депутати від німецького "Альянсу Сари Вагенкнехт", словацької керівної партії Smer, а також кіпрський євродепутат Фідіас Панайоту.
Нагадаємо, через свої регулярні несанкціоновані візити до столиці держави-агресора Фернанда Картейзера ще минулого року зі скандалом виключили з політичної групи "Європейські консерватори та реформатори" (ECR) в Європарламенті.
Це розслідування розгортається на тлі того, як Кремль намагається використати будь-які слабкі місця в європейському законодавстві для обходу обмежень. Зокрема, депутат Європарламенту Майкл Галер закликав негайно посилити санкції проти олігархів РФ, які продовжують отримувати прибутки від торгівлі з європейським ринком.
За даними журналістських розслідувань, найближче оточення Володимира Путіна досі успішно літає на приватних бізнес-джетах всупереч усім діючим заборонам Заходу.
Паралельно Велика Британія почала бити на сполох через іншу країну ЄС - Ірландію. Британські урядовці офіційно попередили Дублін, що через надто ліберальну візову політику ця держава фактично перетворилася на "чорний хід" для російських шпигунів, які використовують її територію для проникнення до Сполученого Королівства.