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В Европарламенте требуют провести проверку в отношении депутата из-за его связей с РФ

06:42 17.06.2026 Ср
3 мин
Какие именно дисциплинарные санкции грозят евродепутату?
aimg Екатерина Коваль
В Европарламенте требуют провести проверку в отношении депутата из-за его связей с РФ Фото: евродепутат из Люксембурга Фернанд Картейзер (facebook.com/FernandKartheiser)
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Председатель Европейского парламента Роберта Мецола требует начать официальное расследование в отношении депутата из Люксембурга Фернанда Картейзера. Его подозревают в грубом нарушении кодекса поведения из-за систематических встреч с российскими официальными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Мецолы, которое оказалось в распоряжении издания POLITICO.

Поездки в Москву и "Давос Путина"

Фернан Картейзер неоднократно попадал в скандалы из-за своей пророссийской позиции. Стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину он провел как минимум четыре видеоконференции с депутатами Госдумы РФ и дважды лично летал в Россию.

Последний его визит состоялся 3 июня этого года:

  • Цель поездки: Картейзер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме - главном пропагандистском мероприятии Владимира Путина, которое на Западе называют "Давосом Путина".

  • Секретная декларация: во время форума люксембургский политик и еще несколько евродепутатов подписали с представителями Госдумы совместное заявление, в котором договорились "продолжать и углублять" сотрудничество. При этом в тексте ни словом не упоминалась война в Украине.

Роберта Мецола в своем письме подчеркнула, что такие действия вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку подписанные документы создают ложное впечатление о существовании официального дипломатического канала между Европарламентом и Кремлем. Это полностью противоречит официальной позиции ЕС, который еще в 2014 году заморозил любые контакты с российским парламентом.

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Финансирование со стороны Кремля и угроза санкций

Помимо политических претензий, профильный комитет Европарламента должен проверить финансовую сторону поездок Картейзера. В соответствии с правилами прозрачности ЕС, депутаты обязаны декларировать любые встречи с иностранными чиновниками, а также отчитываться, если третья сторона оплачивает их перелеты, проживание или питание. Картейзер этого не сделал.

Сам люксембургский политик заявил, что удивлен такими обвинениями, назвал ситуацию "странной" и начал оправдываться, якобы его контакты с россиянами были "информационным диалогом во имя мира".

Если вина Картейзера будет доказана, ему грозят жесткие дисциплинарные санкции: депутата могут лишить ежедневных денежных выплат (суточных), полностью отстранить от любой парламентской деятельности и запретить представлять Европарламент на международной арене.

Следует отметить, что Картейзер летал в Россию не один. По предварительным данным, в мае 2025 года во время празднования так называемого "Дня Победы" в Москве вместе с ним находились депутаты от немецкого "Альянса Сары Вагенкнехт", словацкой правящей партии Smer, а также кипрский евродепутат Фидиас Панайоту.

Напомним, из-за своих регулярных несанкционированных визитов в столицу государства-агрессора Фернанду Картейзера ещё в прошлом году со скандалом исключили из политической группы "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) в Европарламенте.

Это расследование разворачивается на фоне попыток Кремля использовать любые слабые места в европейском законодательстве для обхода ограничений. В частности, депутат Европарламента Майкл Галер призвал немедленно ужесточить санкции против олигархов РФ, которые продолжают получать прибыль от торговли с европейским рынком.

По данным журналистских расследований, ближайшее окружение Владимира Путина до сих пор успешно летает на частных бизнес-джетах вопреки всем действующим запретам Запада.

Параллельно Великобритания начала бить тревогу по поводу другой страны ЕС - Ирландии. Британские чиновники официально предупредили Дублин, что из-за слишком либеральной визовой политики эта страна фактически превратилась в "черный ход" для российских шпионов, которые используют ее территорию для проникновения в Соединенное Королевство.

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