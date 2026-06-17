В Европарламенте требуют провести проверку в отношении депутата из-за его связей с РФ

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола требует начать официальное расследование в отношении депутата из Люксембурга Фернанда Картейзера. Его подозревают в грубом нарушении кодекса поведения из-за систематических встреч с российскими официальными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Мецолы, которое оказалось в распоряжении издания POLITICO .

Поездки в Москву и "Давос Путина"

Фернан Картейзер неоднократно попадал в скандалы из-за своей пророссийской позиции. Стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину он провел как минимум четыре видеоконференции с депутатами Госдумы РФ и дважды лично летал в Россию.

Последний его визит состоялся 3 июня этого года:

Цель поездки: Картейзер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме - главном пропагандистском мероприятии Владимира Путина, которое на Западе называют "Давосом Путина".

Секретная декларация: во время форума люксембургский политик и еще несколько евродепутатов подписали с представителями Госдумы совместное заявление, в котором договорились "продолжать и углублять" сотрудничество. При этом в тексте ни словом не упоминалась война в Украине.

Роберта Мецола в своем письме подчеркнула, что такие действия вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку подписанные документы создают ложное впечатление о существовании официального дипломатического канала между Европарламентом и Кремлем. Это полностью противоречит официальной позиции ЕС, который еще в 2014 году заморозил любые контакты с российским парламентом.

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Финансирование со стороны Кремля и угроза санкций

Помимо политических претензий, профильный комитет Европарламента должен проверить финансовую сторону поездок Картейзера. В соответствии с правилами прозрачности ЕС, депутаты обязаны декларировать любые встречи с иностранными чиновниками, а также отчитываться, если третья сторона оплачивает их перелеты, проживание или питание. Картейзер этого не сделал.

Сам люксембургский политик заявил, что удивлен такими обвинениями, назвал ситуацию "странной" и начал оправдываться, якобы его контакты с россиянами были "информационным диалогом во имя мира".

Если вина Картейзера будет доказана, ему грозят жесткие дисциплинарные санкции: депутата могут лишить ежедневных денежных выплат (суточных), полностью отстранить от любой парламентской деятельности и запретить представлять Европарламент на международной арене.

Следует отметить, что Картейзер летал в Россию не один. По предварительным данным, в мае 2025 года во время празднования так называемого "Дня Победы" в Москве вместе с ним находились депутаты от немецкого "Альянса Сары Вагенкнехт", словацкой правящей партии Smer, а также кипрский евродепутат Фидиас Панайоту.