UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Європарламенті назвали країни, політичні лідери яких є проблемними для України

Фото: депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Підтримка України в Євросоюзі багато в чому залежить від керівництва країн. У той час, як одні лідери продовжують надавати допомогу нашій державі, інші можуть керуватися внутрішньою політикою чи російською риторикою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Дуже багато залежить від керівництва країни. У деяких країнах, де ми маємо сильне керівництво, підтримку України, а не просто слова, я бачу, що це підтримує і більшість суспільства", - каже вона.

При цьому депутат Європарламенту зазначила, що є й інші ситуації, у яких політики опираються на кількість вже наданої допомоги та суспільну думку народу своєї країни.

"Але якщо у вас є лідер, який каже вам: так, ми вже багато робимо (для України, - ред.) і у нас є свої проблеми - як громадськість може бути інших поглядів і говорити: нам потрібно вкласти всі ресурси, які у нас є на даний момент, у нашу безпеку, а також у безпеку України. На даний момент це непросто", - каже Крамон-Таубадель.

Вона зауважила, що декілька політичних лідерів країн, які несуть російську риторику, є проблемою, але вони не в більшості. 

"Угорщина - це проблема. Словаччина - це велика проблема. Фіцо зараз використовує багато проросійської риторики. Він звинувачує Україну в розв'язанні війни тощо. Це явно кремлівський наратив. Але я б сказала, що більшість, як і раніше, підтримує Україну", - зауважила вона.

Допомога Євросоюзу Україні

Варто зауважити, що країни Євросоюзу у своїй більшості підтримують Україну в протистоянні російській агресії. Вони надають військову, матеріальну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина найближчими днями зможе передати Україні 10 тисяч артилерійський боєприпасів, які раніше було анонсовано в рамках пакета військової допомоги.

Крім того, в поставках снарядів В Україну бере активну Участь Чехія

Так, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

Також днями парламент Литви схвалив поправки, які дозволять закуповувати дрони з китайськими деталями і передавати їх Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУгорщина