У Європарламенті назвали країни, політичні лідери яких є проблемними для України

"Дуже багато залежить від керівництва країни. У деяких країнах, де ми маємо сильне керівництво, підтримку України, а не просто слова, я бачу, що це підтримує і більшість суспільства", - каже вона.

При цьому депутат Європарламенту зазначила, що є й інші ситуації, у яких політики опираються на кількість вже наданої допомоги та суспільну думку народу своєї країни.

"Але якщо у вас є лідер, який каже вам: так, ми вже багато робимо (для України, - ред.) і у нас є свої проблеми - як громадськість може бути інших поглядів і говорити: нам потрібно вкласти всі ресурси, які у нас є на даний момент, у нашу безпеку, а також у безпеку України. На даний момент це непросто", - каже Крамон-Таубадель.

Вона зауважила, що декілька політичних лідерів країн, які несуть російську риторику, є проблемою, але вони не в більшості.

"Угорщина - це проблема. Словаччина - це велика проблема. Фіцо зараз використовує багато проросійської риторики. Він звинувачує Україну в розв'язанні війни тощо. Це явно кремлівський наратив. Але я б сказала, що більшість, як і раніше, підтримує Україну", - зауважила вона.