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В Европарламенте назвали страны, политические лидеры которых являются проблемными для Украины

Фото: депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Поддержка Украины в Евросоюзе во многом зависит от руководства стран. В то время как одни лидеры продолжают оказывать помощь нашему государству, другие могут руководствоваться внутренней политикой или российской риторикой.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"Очень многое зависит от руководства страны. В некоторых странах, где мы имеем сильное руководство, поддержку Украины, а не просто слова, я вижу, что это поддерживает и большинство общества", - говорит она.

При этом депутат Европарламента отметила, что есть и другие ситуации, в которых политики опираются на количество уже оказанной помощи и общественное мнение народа своей страны.

"Но если у вас есть лидер, который говорит вам: да, мы уже многое делаем (для Украины, - ред.) и у нас есть свои проблемы - как общественность может быть других взглядов и говорить: нам нужно вложить все ресурсы, которые в нас есть сейчас, в нашу безопасность, а также в безопасность Украины. На данный момент это непросто", - говорит Крамон-Таубадель.

Она отметила, что несколько политических лидеров стран, несущих российскую риторику, являются проблемой, но они не в большинстве.

"Венгрия – это проблема. Словакия – это большая проблема. Фицо сейчас использует много пророссийской риторики. Он обвиняет Украину в развязывании войны и т.д. Это явно кремлевский нарратив. Но я бы сказала, что большинство по-прежнему поддерживает Украину", - отметила она.

Помощь Евросоюза Украине

Следует отметить, что страны Евросоюза в большинстве своем поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Они оказывают военную, материальную и гуманитарную помощь.

Напомним, вчера стало известно, что Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, ранее анонсированных в рамках пакета военной помощи.

Кроме того, в поставках снарядов В Украину активно участвует Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

Также на днях парламент Литвы одобрил поправки, позволяющие закупать дроны с китайскими деталями и передавать их Украине.

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