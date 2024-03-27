Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч боєприпасів, - Міноборони

Німеччина найближчими днями зможе передати Україні 10 тисяч артилерійський боєприпасів, які раніше було анонсовано в рамках пакета військової допомоги.

Про це заявив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

А на довгострокову перспективу Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів - починаючи приблизно з четвертого кварталу 2024 року.

Далі Німеччина візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для ЗСУ.

"На першому етапі - вже найближчими днями - ФРН передасть Києву 10 тисяч снарядів", - сказав він.

За його словами, у Берліні вирішено провести постачання боєприпасів Україні в три етапи.

Нагадаємо, снаряди зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.

Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.

Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

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