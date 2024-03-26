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У Литві хочуть збільшити поставки дронів в Україну. Парламент схвалив важливий закон

Вівторок 26 березня 2024 21:54
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У Литві хочуть збільшити поставки дронів в Україну. Парламент схвалив важливий закон Архівне фото: У Литві дозволили закуповувати дрони з китайськими запчастинами для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Литви сьогодні, 26 березня, схвалив поправки, які дозволять закуповувати дрони з китайськими деталями і передавати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrytas.lt.

Зазначають, що Сейм схвалив поправки до закону про державні закупівлі, які дають змогу дозволити організаціям, важливим для безпеки, купувати і використовувати для випробувань або передавати в інші країни дрони, у яких використовують комплектуючі китайських виробників.

Після обговорення за проект проголосували 75 осіб, двоє утрималися, жоден депутат не проголосував проти.

Економічна комісія Сейму після невеликого коригування проєкту схвалила його консенсусом.

Пропозиція передбачає, що організації зможуть передати закуплені дрони з китайськими комплектуючими на підтримку України. Депутати уточнили, що оскільки подібні дрони або інша продукція не будуть використовуватися в діяльності закупівельних організацій, важливих для безпеки, такі винятки не завдадуть шкоди інтересам національної безпеки країни.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Нещодавно Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні. Також на початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.

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