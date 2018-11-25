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В Европарламенте прокомментировали конфликт в Азовском море

Новости » Общество    25.11.2018 - 16:25
В Европарламенте прокомментировали конфликт в Азовском море
Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Член Европарламента Хармс призвала обратить большее внимание на то, что происходит в море

В Европейском парламенте отреагировали на конфликт, произошедший между кораблями России и Украины в Азовском море. Как сообщает РБК-Украина, в Частности, свой комментарий о ситуации написала в своем Twitter немецкий политик Ребекка Хармс.

По ее словам, странам Европы следует обратить больше внимания на конфликт в Азовском море.

"Эскалации в Азовском море - это серьезно и требует больше вашего внимания", - написала Хармс, распространив новость о том, что корабль российского флота протаранил буксир украинских Военно-морских сил.

В Европарламенте прокомментировали конфликт в Азовском море

Напомним, в Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В частности, украинский флот отправил сообщение о том, что будет проходить Керченским проливом от Одессы до Мариуполя.

Однако Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что у них не было заявки на проход украинских кораблей и в график прохода они включены не были, обвинив украинские корабли в незаконном пересечении российской границы и вхождении в территориальные воды РФ.

В Минобороны Украины впоследствии зафиксировали, как два ударных вертолета российской армии Ка-52 зашли на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС Украины.

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