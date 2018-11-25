У Європарламенті прокоментували конфлікт в Азовському морі

Фото: Ребекка Гармс (flickr.com/European Parliament)

Член Європарламенту Гармс закликала звернути більшу увагу на те, що відбувається у морі

У Європейському парламенті відреагували на конфлікт, що стався між кораблями Росії та України в Азовському морі. Як повідомляє РБК-Україна, Зокрема, свій коментар про ситуацію написала у своєму Twitter німецький політик Ребекка Гармс.

За її словами, країнам Європи варто звернути більше уваги на конфлікт в Азовському морі.

"Ескалації в Азовському морі - це серйозно і вимагає більше вашої уваги", - написала Гармс, поширивши новину про те, що корабель російського флоту протаранив буксир українських Військово-морських сил.

Нагадаємо, в Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил України. Зокрема, український флот відправив повідомлення про те, що буде проходити Керченською протокою від Одеси до Маріуполя.

Проте Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що у них не було заявки на прохід українських кораблів та у графік проходу вони включені не були, звинувативши українські кораблі у незаконному перетині російського кордону та входженні до територіальних вод РФ.

У Міноборони України згодом зафіксували, як два ударних вертольоти російської армії Ка-52 зайшли на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів ВМС України.