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У Європарламенті прокоментували конфлікт в Азовському морі

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 16:25
У Європарламенті прокоментували конфлікт в Азовському морі
Фото: Ребекка Гармс (flickr.com/European Parliament)

Член Європарламенту Гармс закликала звернути більшу увагу на те, що відбувається у морі

У Європейському парламенті відреагували на конфлікт, що стався між кораблями Росії та України в Азовському морі. Як повідомляє РБК-Україна,  Зокрема, свій коментар про ситуацію написала у своєму Twitter німецький політик Ребекка Гармс.

За її словами, країнам Європи варто звернути більше уваги на конфлікт в Азовському морі.

"Ескалації в Азовському морі - це серйозно і вимагає більше вашої уваги", - написала Гармс, поширивши новину про те, що корабель російського флоту протаранив буксир українських Військово-морських сил.

У Європарламенті прокоментували конфлікт в Азовському морі

Нагадаємо, в Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил України. Зокрема, український флот відправив повідомлення про те, що буде проходити Керченською протокою від Одеси до Маріуполя.

Проте Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що у них не було заявки на прохід українських кораблів та у графік проходу вони включені не були, звинувативши українські кораблі у незаконному перетині російського кордону та входженні до територіальних вод РФ. 

У Міноборони України згодом зафіксували, як два ударних вертольоти російської армії Ка-52 зайшли на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів ВМС України.

У ФСБ РФ заявили про ще 2 кораблі ВМС України, які прямують до Керченської протоки Під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений катер РФ
Новини України Азовское морефлот
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