Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених українських дітей: що передбачає документ

Депортація дітей з України

Росія з початку масштабного вторгнення в Україну незаконно депортує дітей. І цей процес не припиняється.

Наприклад, нещодавно повідомлялось, що російські загарбники вивозять українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей". Загалом планують викрасти 3 тисячі дітей.

Наприкінці квітня Верховна Рада прийняла за основу проект закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави. Водночас Україна постійно повертає депортованих дітей.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла щонайменше 744 тисячі українських дітей на свою територію, здебільшого з батьками.

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