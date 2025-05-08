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Европарламент принял резолюцию о похищенных украинских детях: что предусматривает документ

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский парламент принял важную резолюцию 8 мая. Она касается возвращения похищенных Россией украинских детей и состоит из нескольких пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Только что Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила", - рассказал он.

По словам Ермака, резолюция Европарламента, поддержанная пятью ведущими политическими группами, содержит следующие ключевые положения:

  • осуждает насильственные действия России и соучастие Беларуси в преступлениях против украинских детей: убийства, принудительные перемещения и депортации, незаконные усыновления, сексуальное насилие, принудительную русификацию и милитаризацию;
  • призывает ЕС привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к этим преступлениям;
  • требует немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации обо всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения;
  • призывает предоставить международным организациям доступ ко всем детям, вывезенным в Россию;
  • осуждает насильственное навязывание гражданства РФ и государственные программы усыновления как инструменты принудительной ассимиляции;
  • требует усиления сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей;
  • призывает мировое сообщество усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

Ермак отметил, что этой резолюцией Евпропарламент четко заявляет, что без возвращения похищенных детей - никакого настоящего мирного соглашения.

"Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - констатировал глава ОП.

Депортация детей из Украины

Россия с начала масштабного вторжения в Украину незаконно депортирует детей. И этот процесс не прекращается.

Например, недавно сообщалось, что российские захватчики вывозят украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий". В целом планируют похитить 3 тысячи детей.

В конце апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства. В то же время Украина постоянно возвращает депортированных детей.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла по меньшей мере 744 тысячи украинских детей на свою территорию, в основном с родителями.

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