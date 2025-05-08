Европарламент принял резолюцию о похищенных украинских детях: что предусматривает документ

Европейский парламент принял важную резолюцию 8 мая. Она касается возвращения похищенных Россией украинских детей и состоит из нескольких пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Только что Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила", - рассказал он.
По словам Ермака, резолюция Европарламента, поддержанная пятью ведущими политическими группами, содержит следующие ключевые положения:
Ермак отметил, что этой резолюцией Евпропарламент четко заявляет, что без возвращения похищенных детей - никакого настоящего мирного соглашения.
"Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - констатировал глава ОП.
Россия с начала масштабного вторжения в Украину незаконно депортирует детей. И этот процесс не прекращается.
Например, недавно сообщалось, что российские захватчики вывозят украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий". В целом планируют похитить 3 тысячи детей.
В конце апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства. В то же время Украина постоянно возвращает депортированных детей.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла по меньшей мере 744 тысячи украинских детей на свою территорию, в основном с родителями.
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